侍ジャパン・井端弘和監督（５０）が１７日、ＷＢＣを主催するＷＢＣＩに対して来年３月のＷＢＣへの招集を希望するＭＬＢ所属の日本選手のリストを９月に提出済みで、出場可否などの返答を待っている状況と明かした。リストにはドジャース・大谷翔平投手（３１）、山本由伸投手（２７）ら現役メジャーリーガー全員の名前を記載。選手選考、決定を速やかに進めるためにも、一刻も早い返答を望んだ。＊＊＊＊大谷らメジ