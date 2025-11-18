毎日王冠から連勝を目指すレーベンスティールは12日にWコースで1週前追い。大きく前に置いた僚馬2頭を追いかけて直線は最内へ。東スポ杯2歳S出走予定のサレジオ（1勝クラス）、エオアリイ（3歳1勝クラス）に馬なりで併入、6F78秒6〜1F11秒7をマークした。田中博師は「体はよく動くし、ハミ取りは強いが、こういう時の方が走る。一度使った上積みを感じるし、やりたい調整ができている」と納得の表情を浮かべていた。