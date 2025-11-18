中日・細川が名古屋市内で契約更改交渉に臨み、3800万円増の1億3000万円で更改した。「現役ドラフトで崖っ縁から、はい上がれた。まさか3年でここまでとは想像していなかったが、諦めずに練習してきて良かった」現役ドラフト出身選手の1億円超えは史上初。今季は5月に右太腿裏痛で約1カ月離脱したが出場108試合で打率・256、20本塁打、58打点。4年連続20発超えなら日本選手に限れば03〜06年福留孝介以来でバンテリンドームに