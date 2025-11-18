中日・大島は2年連続で野球協約の減額制限（1億円以下は25％）を超える4000万円減の6000万円プラス出来高払いで更改した。16年目の今季は若手の台頭もあって、自己最少59試合の出場にとどまった。「（引き際を）考えたこともあったけど、今はそういう気持ちは一切捨てた。どこまで進化できるか見てほしい」と巻き返しを誓った。