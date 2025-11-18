広島・石原が日南秋季キャンプ休日返上で汗を流した。天福球場の室内でストレッチから捕球練習、打撃練習に約2時間。今秋は「打ちに行く時に頭がブレる」悪癖の矯正に取り組んでおり、「ヘッドターンを早くし、体の正面で当たってから回るイメージ。ヘソの前で当たればベスト。まだまだだけど、感覚は出てきている」と汗を拭った。打率.192に終わった今季を反省し、打って正捕手獲りを狙う27歳。秋は全て休日返上で練習してお