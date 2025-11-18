英国馬ドックランズは月曜朝、京都競馬場で初めて馬場入り。ダートコースを常歩（なみあし）とキャンターで周回した。ローラ・パイク助手は「馬場に出られて、馬はうれしそうでした。食欲も旺盛で、新しい環境にも順調に慣れています」と感触を口にする。昨秋にはオーストラリアや香港にも遠征しており、経験豊富な5歳馬。今後の調整ついては「水曜と木曜は芝コースで調教する予定です」と見通しを語った。