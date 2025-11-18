2026年1月2日（金）、新春大型特番『2026年 新春開運スペシャル 霊峰 富士山のすべて〜春夏秋冬 世界を魅了する絶景と謎〜』の放送が決定した。古代から日本人が憧れ、畏敬の念をもって接してきた富士山。2023年に世界文化遺産登録10周年を迎えた富士山は、世界中から多くの観光客が訪れる日本を代表する観光地となり、今この山は“日本人の憧れ”から“世界の憧れ”となった。では、なぜ富士山は人々を魅了するのか？テレビ朝日で