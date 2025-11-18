2冠牝馬チェルヴィニアは前走毎日王冠7着に終わった。太田助手は「馬に余裕があったのかな」と振り返る。続けて「今回は入厩当初から心身の素軽さがあり、毛ヅヤも良くなっている。しっかりした強度の調教を積めている」と変わり身に期待。前走からの1F短縮には「年齢を重ねて身のこなし方が変わっている。何とか対応してほしい」と前向きに捉えた。木村厩舎はエリザベス女王杯をレガレイラで勝利。京都で2週連続G1Vに挑む。