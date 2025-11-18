川崎Fは17日、DF車屋紳太郎（33）が今季限りで現役を引退すると発表した。筑波大から15年に加入し、クラブ一筋で公式戦340試合11得点を記録。17年のJ1初優勝にも貢献し、同年から2年連続でJリーグのベストイレブンに選出された。日本代表でも4試合に出場。今季は故障の影響もあって公式戦の出場は4試合。クラブを通じ「どこかで区切りをつけなければいけない。最後はフロンターレで終わりたいという思いが強かった。チームの