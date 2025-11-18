阪神は17日、高知県安芸市で今月1日から行っていた秋季キャンプを打ち上げた。今朝丸は初の秋季キャンプを無事完走。兼任臨時コーチを務めたドリスからスライダーとフォークを教わるなど、収穫も多くあり「オフシーズンにもまた練習できる。（ドリス）には本当に感謝してます」と話した。石黒は全体2位の計976球を投げ込み。変化球と直球の質を向上させることに取り組み、「球数もそれなりに投げることができて、充実したキ