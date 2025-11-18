中国は北京時間10月31日午後11時44分（日本時間11月1日午前0時44分）、長征2号F遥21運搬ロケットを用いて神舟21号有人宇宙船を打ち上げた。神舟21号は北京時間11月1日午前4時58分（日本時間同日午前5時58分）に宇宙ステーションの天宮とのドッキングを完了した。神舟21号の搭乗員は3人で、神舟20号で天宮に行き滞在していた宇宙飛行士3人と再会した。神舟21号の打ち上げは中国の宇宙ステーションの応用と発展段階に入ってからの6回