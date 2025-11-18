北海道・小樽警察署は2025年11月16日、建造物侵入の疑いで、小樽市に住むアルバイト従業員の男（26）を現行犯逮捕しました。男は16日午後4時半ごろ、小樽市築港のウイングベイ小樽の4階にある男性用トイレに侵入した疑いが持たれています。16日午後4時40分ごろ、トイレを利用した男性の関係者から「盗撮した男を確保している」と警察に通報がありました。警察によりますと、男は男性がトイレの個室を利用している際に、個室の上か