◇WBC世界バンタム級王座決定戦同級1位・那須川天心12回戦同級2位・井上拓真（2025年11月24日トヨタアリーナ東京）海外ブックメーカーでは「天心有利」が予想されている。転向8戦目の那須川と、過去6度の世界戦を経験する拓真の一戦。ボクシング経験値の差は大きいものの、英大手ウィリアムヒルでは那須川の勝利に1・25倍、拓真は3・75倍がつけられ、引き分けは17倍となった。スピードの那須川か、総合力の拓真か