連覇を目指すソウルラッシュは全休日の月曜朝、自厩舎の馬房で静養に努めた。橋口助手は「放牧から帰厩後は順調に乗り込んで前走より状態は上がっています」と順調をアピール。秋初戦の富士Sは59キロを背負いながら3着に奮闘した。「長く坂が続く、東京は好きではないのかもしれない。待ちに待っていた京都替わり。目標にしていたレースなのでいい競馬をしてくれると思う」と期待を寄せた。