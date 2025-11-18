ＤｅＮＡ・宮崎敏郎内野手（３６）が１７日、横浜市内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、現状維持の年俸２億円でサインした。来季が６年契約の５年目となるベテランは、三塁の定位置は譲らない決意を示した。（金額は推定）今季は９５試合に出場し、打率・２７７、６本塁打、３９打点。不振で２軍降格も味わい、９月は右膝を負傷し戦列を離れた。ＣＳへの出場もかなわず「１年間完走できなかったことが悔しい」と振り返る。自