１６人組ダンス＆ボーカルグループ・ＴＨＥＲＡＭＰＡＧＥの川村壱馬（２８）が、精神面の不調を理由に芸能活動を当面の間休止することが１７日、分かった。所属事務所が公式サイトで発表した。診察の結果、治療と療養の必要があると診断されたという。サイトでは「先週、ＴＨＥＲＡＭＰＡＧＥメンバーの川村壱馬に精神面の不調が確認され、医師の診察を受けました。その結果、心身の回復を最優先し、治療と療養に専念する