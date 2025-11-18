気象台は、午前4時54分に、なだれ注意報を夕張市、岩見沢市、美唄市、江別市、三笠市、石狩市、当別町、奈井江町、栗山町、月形町、浦臼町に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】北海道・夕張市、岩見沢市、美唄市、江別市、三笠市、石狩市などに発表（雪崩注意報） 18日04:54時点石狩地方では強風に、石狩、空知地方では大雪やなだれに、石狩、後志地方では高波に、石狩、空知、後志地方では電線等への着雪に注意