「2026年新春開運スペシャル霊峰富士山のすべて〜春夏秋冬世界を魅了する絶景と謎〜」が、来年1月2日午後9時から同11時15分まで、新春大型特番としてテレビ朝日系列で放送される。1年間にわたり陸・空から徹底取材。かつてないスケールと超貴重映像満載で送る永久保存版「富士山のすべて」だ。日本を代表する俳優岡田准一（45）と気鋭の若手俳優蒔田彩珠（23）がナビゲーターを務め、日本人に愛され続け、日本の象徴であり続