巨人・浅野翔吾外野手（２０）が１７日、高卒４年目を迎える来季に「覚醒ロード」を突っ走る覚悟を示した。今季は定位置をつかみきれず「本当に来年が勝負。甘えずに、野球優先でやっていきたい」と決意表明。ポスティングでメジャー挑戦を目指す岡本和真を始め、中田翔、鈴木誠也らが高卒４年目に大ブレイクした。浅野もスターへの階段を駆け上がり、新しい巨人の顔に名乗りを上げる。即答だったことが、浅野の固い決意の表れ