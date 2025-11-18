巨人が前ソフトバンクの川原田純平内野手（２３）を育成選手契約で獲得することが１７日、分かった。１２日のトライアウト（マツダ）では軽快な守備と盗塁を決めて躍動。俊足と堅守が魅力で、機動力の強化を掲げる巨人の戦力活性化が期待される。１４日に今オフの補強第１弾として、前日本ハムの左腕・北浦を支配下、前ソフトバンクの右腕・板東を育成契約で獲得した巨人が、さらなる新戦力を加える。川原田は青森山田から２０