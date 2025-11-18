ＶＴｕｂｅｒのＡＺＫｉがこのほど、スポーツ報知のインタビューに応じ、５日に同時発売したＥＰ「Ｒｅ：Ｓｔａｒｔ」「Ｒｅ：Ｂｉｒｔｈ」への思いを語った。今年は所属レーベルが「ビクターエンターテインメント」から「ホロライブプロダクション」へ約２年ぶりに復帰。１９日には神奈川・ぴあアリーナＭＭで復帰後初のソロライブも予定しており、気持ち新たに自分の音楽と向き合っている。ＹｏｕＴｕｂｅ登録者数１２９万人