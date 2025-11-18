中畑氏は１７日、大阪市内でタレント・山田雅人（６４）の舞台「かたりの世界」に阪神ＯＢ会長の掛布雅之氏（７０）＝スポーツ報知評論家＝とゲスト出演した。「追悼長嶋茂雄ありがとう長嶋茂雄さん」と銘打たれたイベントで、３人は中畑氏が次女・三奈さんから受け取った長嶋さんの形見のネクタイを着用。中畑氏は現役最終試合となった８９年の近鉄との日本シリーズ第７戦（藤井寺）で本塁打を放った場面を「あの瞬間だけは