阪神が今季パイレーツでメジャーデビューを果たしたキャム・デバニー内野手（２８）の獲得に乗り出していることが１７日、分かった。今シーズン中に獲得を一度検討した経緯もあり、動向を注視していた。竹内球団副本部長は「現時点でお伝えできることはありません」とコメントしたが、米複数メディアは阪神と契約合意したと報じた。デバニーは１８５センチ、８８キロの右打者でマイナー通算８５本塁打。遊撃を中心に内野の全ポ