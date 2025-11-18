◆第５６回明治神宮野球大会第４日▽高校の部・準決勝九州国際大付８―７花巻東（１７日・神宮）花巻東ＯＢのドジャース・大谷翔平投手（３１）の父で、金ケ崎リトルシニアの監督を務める徹さんが、神宮のネット裏から熱戦を見守った。「なかなかチャンスがなくて、試合を見られていなくて。たまたま時間ができたので。（佐々木洋）監督と（流石裕之）部長を応援に来ました」と話した。「３番・左翼」でスタメン出場の赤間