中日・細川成也外野手（２７）が１７日、名古屋市内の選手寮で契約を更改し、３８００万円増の年俸１億３０００万円でサインした。現役ドラフトで移籍した選手では初の１億円プレーヤー。未更改の阪神・大竹も大台突破が有力だが、一番乗りの大砲は「崖っぷちからはい上がれた。まさか３年でここまで」とかみ締めた。同制度が初めて実施された２２年オフにＤｅＮＡから加入。当時の９９０万円は１３倍になった。今季は打率２割