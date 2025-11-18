◇WBO世界フライ級タイトルマッチ王者アンソニー・オラスクアガ12回戦同級4位・桑原拓（2025年12月17日両国国技館）WBO世界フライ級4位の桑原が来月17日にWBO王者オラスクアガに挑戦することが17日、発表された。昨年5月に東京ドームでWBA王者だったユーリ阿久井に判定負けを喫して以来、2度目の世界戦。この日、横浜市内の大橋ジムで会見し「下馬評では僕が不利だが、そういう相手に勝ってこそ。下克上じゃないが