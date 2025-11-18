11月14日のガーナ戦に２−０で快勝した日本代表は18日、国立競技場でボリビア代表と国際親善試合を戦う。FIFAランキングは日本の19位に対してボリビアは76位と高くはない。だが、強豪ひしめく北中米ワールドカップの南米予選で大陸間プレーオフに進む７位に滑り込み、高地という地の利があるとはいえ、ブラジルにも勝利した実力は侮れない。森保一監督は試合前日の会見で、スターティングメンバーについて、「ガーナ戦からい