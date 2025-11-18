近鉄特急に乗ってやってきました！伊勢から大阪に来て1カ月。オールドルーキーの青木です。津の専門紙で経験を積んだ取材大好き48歳。主戦場の住之江を中心に、いい情報、おもしろい話を根掘り葉掘り仕入れていきたいと思います。今日、最終日を迎える住之江開催で2人の新人がデビューした。兵庫支部137期の薗頭心（そのがしら・こころ、20）と原田朱理（はらだ・しゅり、24）。そこで女子の薗頭に早速、話を聞いてきた。和