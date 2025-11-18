集中伐採付近を走る273系「やくも」。2024年にデビューしたJR西日本最新鋭の特急車両。向かって左側奥が今回の現場で、急峻な斜面のもとをくぐりぬけるように走る（筆者撮影） 【写真はこちら】▶これは本当に大変そうだ…▶山間部の“壁”にすら見える急峻な斜面で「日々成長を続けるリスク」と向き合う集中伐採の現場に密着線路の周りを木々の緑が取り囲み、その中を列車が駆け抜ける――。言葉に表すと情緒的な風景だ