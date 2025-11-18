天皇皇后両陛下の長女・愛子さまが、公式訪問先のラオスに到着されました。愛子さまは、およそ11時間の移動を終え、ラオスの首都ビエンチャンに到着されました。ホテルではラオスの伝統舞踊で歓迎を受け、疲れの色も見せず笑顔で楽しんだほか、集まった人に両手を合わせてあいさつされました。記者「11月ですが、ラオスは気温も湿度も高く、日本と大きく異なる気候です。ビエンチャンで愛子さまの国際親善がいよいよスタートします