18日朝早く三陸沖を震源とする地震があり、県内でも震度2の揺れを観測しました。気象庁によりますと18日午前4時6分ごろ、三陸沖を震源とする地震がありました。震源の深さはおよそ10キロ、地震の規模を示すマグニチュードは5.7と推定されています。この地震で岩手県と青森県で最大震度3の揺れを観測しました。県内では由利本荘市と大館市、横手市それに大仙市で震度2の揺れを。秋田市やにかほ市、鹿角市、湯沢市など広い範囲