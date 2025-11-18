18日午前4時6分ごろ、青森県、岩手県で最大震度3を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は三陸沖で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは5.7と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度3を観測したのは、青森県の東北町と青森南部町、岩手県の宮古市、普代村、盛岡市、それに岩手町です。【各地の震度詳細】■震度3□青森県東北町