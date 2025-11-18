お笑いコンビ「アンガールズ」の田中卓志（49）が17日に放送されたフジテレビ系「呼び出し先生タナカ」（後7・00）に出演。冠番組で初のロケに参加した感想を伝えた。今回は「秋の京都・奈良でタナカ先生が出張授業！世界遺産の新常識Q」と題して放送された。タレント・村重杏奈らとともに平等院鳳凰堂などを訪れるVTRから問題が出題された。冠番組で初のロケだった田中。番組の最後に感想を求められると「いや…でも…10分