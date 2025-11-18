北京首都国際空港に到着した外務省の金井正彰アジア大洋州局長＝17日（共同）【北京共同】日本外務省の金井正彰アジア大洋州局長は18日、中国外務省の劉勁松アジア局長と北京市で局長級協議を実施する。日中関係は高市早苗首相の台湾有事に関する国会答弁を巡り緊張が高まっており、日本側は沈静化を図りたい考え。ただ中国側は答弁撤回を求める姿勢を強めている。金井氏は協議の場で、首相答弁は中華人民共和国を中国の唯一の