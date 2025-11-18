高市総理の就任後初めてとなる党首討論を今月26日に開催することで与野党が合意しました。自民・立憲民主両党はきのう、いまの国会の日程などについて協議し、党首討論の開催を今月26日とすることで合意しました。立憲民主党斎藤嘉隆 参院国対委員長「高市総理のもとで最初の党首討論なので、例えば私どもの野田代表とのやり取りも注目されると思いますから、中身の濃い政策議論をさせていただきたい」高市総理の就任後初と