B'zの最新アルバム『FYOP』（エフワイオーピー）が、11月18日発表の最新「オリコン週間アルバムランキング」で初週売上17.9万枚を記録し、初登場1位を獲得。【画像】B'zニューアルバム『FYOP』＜CD+メタルスマートフォンスピーカー＞2022年8月発売の前作『Highway X』（2022年8月22日付）に続き、5作連続・通算32作目のアルバム1位となり、自身が歴代1位の記録を持つ「アルバム通算1位獲得作品数」【※】を自己更新した。本