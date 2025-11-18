警視庁東京都港区赤坂3丁目のビルで40代女性が刺された事件で、刺し傷が内臓に達していたことが18日、捜査関係者への取材で分かった。刺したとみられる男は事件の約1時間前に現場周辺の防犯カメラに捉えられ、女性の後を追うようにビルに入る様子も写っていた。警視庁は強い殺意や計画性があったとみて、殺人未遂容疑で逃走した男の行方を追っている。カメラ映像では、男の逃走中に上着の色が黒から青に変わったように見えると