きょうのポンドドルは緩やかに上昇しているものの、全体的には１．３１ドル台での推移に収まっている。一方、ポンド円は２０４円台を回復し、一時２０４円台半ばに上昇。１０月に上値を抑えられた水準を上抜く展開を見せており、年初来高値の２０５．３０円を試す展開になるか注目される。 ポンドの今週の注目材料は水曜日に発表される１０月の英消費者物価指数（ＣＰＩ）であろう。物価上昇圧力が鈍化したことが示されれば