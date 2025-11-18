修復が完了し再展示されたスペインの巨匠エル・グレコが描いた「受胎告知」＝1日、岡山県倉敷市の大原美術館岡山県倉敷市の大原美術館が所蔵する代表的な作品で、スペインの巨匠エル・グレコ（1541〜1614年）が描いた「受胎告知」の修復が完了した。12月21日まで再展示されている。日本ではなじみが薄い絵画の修復過程も解説。66年ぶりの作業を作品とともに詳しく示している。スペイン・プラド美術館の絵画修復士を招聘、7月中