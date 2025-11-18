イスラム組織ハマスは、パレスチナ自治区ガザ地区への国際部隊の派遣を可能にするアメリカの国連安保理決議案に強く反対しました。外国軍の駐留などを明確に拒否しています。ハマスは17日に声明を出し、アメリカの安保理決議案はガザ地区の復興や行政についてパレスチナ人の決定権を奪うものだと批判しました。どんな形であれ、外国軍の駐留や国際基地の設置は受け入れられず、人道支援が政治的思惑に利用されるべきではないと強調