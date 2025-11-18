未来の成田空港の姿を表現したアート映像の一場面（成田国際空港会社提供）成田空港の施設や航空機を3Dスキャンして集めた「点群データ」と呼ばれる点の集合体で、未来の空港の姿を表現したアート映像が、成田国際空港会社（NAA）の公式ユーチューブやインスタグラムで公開されている。滑走路やターミナルの新設といった「第2の開港」を控え、制作に関わったNAAの担当者は「作品を通じ、成田が変わりゆく姿を多くの方に知ってほ