ことし8月、福岡県みやま市で無免許の上、酒を飲んで車を運転し事故を起こした25歳の自称・飲食店従業員の男が17日、逮捕されました。無免許運転や酒気帯び運転などの疑いで逮捕されたのは、住居不詳、自称・飲食店従業員の谷本優輔容疑者（25）です。谷本容疑者は、ことし8月15日午後9時すぎ、みやま市高田町で無免許の上、酒を飲んで乗用車を運転し橋の欄干に衝突する事故を起こしたにもかかわらず警察に報告しなかった疑いが持