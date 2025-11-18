ウクライナのゼレンスキー大統領は17日、フランスを訪問し、フランス製戦闘機「ラファール」を最大100機調達することを含む合意文書に署名しました。ゼレンスキー大統領は17日、フランスのマクロン大統領とともにパリ近郊にある空軍基地を訪れ、ウクライナがフランス製の防衛装備を購入することなどを盛り込んだ合意文書に署名しました。合意には、ウクライナがフランスから戦闘機「ラファール」最大100機や、次世代防空ミサイルシ