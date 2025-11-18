18日(火)未明、秋田で「初雪」が観測されました。秋田で「初雪」18日(火)未明、秋田で初雪が観測されました。平年より3日遅く、昨年と同じとなっています。秋田地方気象台では、2021年より観測機器による自動観測に変更されました。初雪は、降水と気温や湿度から自動で判別し、発表されています。