きょうのユーロドルは緩やかな戻り売りに押され、１．１５ドル台に下落しているものの、下押す動きまでは出ていない。本日の２１日線が１．１５８５ドル付近に来ているが、その水準は維持されている格好。一方、ユーロ円は一時１８０円台を付けてユーロ発足以来の高値を更新。ドル円が１５５円台を固める動きが出ており、ユーロ円も上昇している。 ＥＣＢの利下げサイクルは終了と見られているもの