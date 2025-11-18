18日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比180円高の5万450円と大幅高で推移。日経平均株価の現物終値5万323.91円に対しては126.09円高。出来高は8778枚となっている。 TOPIX先物期近は3353.5ポイントと前日比11ポイント高、TOPIXの現物終値比は5.97ポイント高で推移。 ○主要先物価格・2時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物