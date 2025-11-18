マンチェスター・シティに所属するベルギー代表FWジェレミー・ドクが、FIFAワールドカップ26欧州予選のカザフスタン代表戦後に苦言を呈した。16日、イギリス『デイリーメール』が同選手のコメントを伝えている。ベルギー代表はここまでの欧州予選で4勝2分で迎えた15日に、カザフスタン代表と対戦。前半に先制点を許したものの、48分にハンス・ヴァナケンのヘディングシュートで同点に追いついた。しかし、その後追加点は奪えず