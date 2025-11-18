天皇皇后両陛下の長女、愛子さまは、初めての外国公式訪問先となるラオスに到着されました。愛子さまは、17日夜、ラオスの首都ビエンチャンに到着されました。市内の宿泊先ホテルに着くと出迎えに、にこやかに応え、ロビーではラオスの伝統舞踊による歓迎を受けられました。伝統衣装に身を包んだ女性たちの歓迎と幸せを祈る踊りのあと、愛子さまは出迎えた人々に会釈し、現地の人には手を合わせてラオス式の挨拶をされていました。