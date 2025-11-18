11月17日放送の『終幕のロンド －もう二度と、会えないあなたに－』（カンテレ・フジテレビ系）第6話では、巨大企業に新たな疑惑が沸き起こった。 参考：小澤竜心、草磲剛の“巻き込み力”に驚き連ドラ初出演の現場で学ぶトップスターの流儀 こはる（風吹ジュン）の思い出の文箱を手に伊豆を訪れた樹（草磲剛）と真琴（中村ゆり）だったが、帰れなくなって一夜をともに過ごすことになった。