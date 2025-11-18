ドル円が２月以来の１５５円台を回復する中、ユーロ円も連れ高となっており、一時１８０円台に上昇。ユーロ発足以来の高値を更新した。 EUR/JPY179.92USD/JPY155.16EUR/USD1.1596 MINKABU PRESS編集部野沢卓美